المجلس البلدي: إصدار لائحة نظافة جديدة قريباً للتخلص من النفايات المختلفة

(كونا) – قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اليوم الأربعاء إنه سيتم قريبا إصدار لائحة النظافة الجديدة لتسهم بوضع منظومة عمل متكاملة للتخلص من النفايات المختلفة.

وقال المطيري في تصريح للصحفيين على هامش الزيارة الميدانية الثانية للجنة شؤون البيئة إلى مردم السالمي إن تكثيف هذه الزيارات الميدانية يسهم بالتعرف الحقيقي على الآليات والمواد المستخدمة في عملية الردم.

وأضاف أن مردم السالمي يعد من أهم وأكبر المرادم بدولة الكويت فكان من المهم التعرف على طرق الوزن والتجميع والتخلص من تلك النفايات بهدف تطويرها.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي حسن كمال في تصريح مماثل إن مردم السالمي يستخدم لردم النفايات المنزلية مبينا أنه يتم فرز تلك النفايات يدويا لاستخراج ما يمكن الاستفادة منه ونقله إلى المصانع لإعادة التدوير.

وأوضح كمال أن النفايات التي لا يستفاد منها يتم ردمها بطبقات من التربة بالتعاون من هيئة البيئة تجنبا لأي أثر بيئي مستقبلي مبينا أن مردم السالمي لا يسمح فيه ردم النفايات السائلة أو الطبية.

ولفت إلى ضرورة أخذ بعض الاعتبارات تجنبا للمخاطر الصحية على السكان والعمال والبيئة.