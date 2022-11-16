المدير العام للوكالة الذرية يتهم إيران بالإخلال بالتزاماتها النووية

(كونا) – اتهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاربعاء إيران بعدم تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة لا سيما القيام بأعمال التحقق وتفتيش المنشآت النووية.

وقال في بيان أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة إنه نتيجة لذلك لم تتمكن الوكالة من تنفيذ أنشطة التحقق والرصد لخطة العمل المشتركة الشاملة حول انتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والمنافخ والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم مدة عامين تقريبا بما في ذلك حوالي خمسة أشهر عندما اوقفت طهران عمل معدات المراقبة والرصد.

ومضى غروسي بالقول إن عدم الالتزام الايراني من شأنه الحد من قدرة الوكالة على استعادة إرساء الاستمرارية اللازمة للمعرفة في حالة استئناف إيران الكامل لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

واوضح انه كلما طالت فترة استمرار الوضع الحالي ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الانشطة النووية الايرانية.