المهمل: الكويت دورها فاعل في شبكة سلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد

(كونا) – قال مسؤول في الهيئة العام لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم الأربعاء إن الكويت لها دور فاعل في الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد منذ لحظة تأسيسها.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» نواف المهمل في تصريح خاص لـ«كونا» أنه يترأس وفدا كويتيا يشارك في الاجتماع الثالث للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد حيث تترأس إسبانيا الدورة الحالية.

وأوضح المهمل ان المحاور الرئيسية التي سيتم التطرق إليها خلال الاجتماع الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر حتى يوم غد الخميس هي مناقشة خطة العمل لعام 2023 واعتماد حالة المراقبين في الشبكة وعقد مناقشات عملية بشأن تبادل المعلومات والتحقيقات متعددة الولايات القضائية في جرائم الفساد.

وذكر انه سيتم إلى جانب ذلك تبادل المعلومات من خلال عدة أدوات تحت مظلة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومنها طلبات المساعدة القانونية وتبادل الخبرات بين ممثلي الدول الأطراف في هذا المجال ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف لمراجعة القضايا العالقة والمسائل التشغيلية والاستراتيجية بغرض المضي قدما بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد.

وبين انه سيتم أيضا إقامة ورش عمل تخصصية وتحديد كافة الفرق الفرعية المعنية بتمثيل المهام ومنها تفعيل شبكة آمنة للتبادل الفوري للمعلومات بين ممثلي مؤسسات انفاذ القانون لافتا إلى انه تم تشغيل هذه الشبكة التي تمثل طريقة مباشرة وآمنة لتبادل المعلومات والبيانات.

وقال ان الوفد يضم اختصاصي أول بإدارة التعاون الدولي ضاري بويابس الذي وفد إلى مدريد كما يشارك افتراضيا اختصاصي أول قانون بإدارة التعاون الدولي أنوار القديري والمهني بإدارة التعاون الدولي جود الهاجري.

ولفت إلى ان الكويت سباقة في الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وشاركت في الاجتماع التأسيسي الأول مشيرا إلى ان هناك استحقاقات أممية كثيرة بحكم عضوية الكويت في الاتفاقية الأممية وهي حريصة على تلبية جميع هذه الاستحقاقات.

وأضاف المهمل ان الكويت حريصة أيضا على الاطلاع على أفضل التجارب الدولية والاستعانة بالدول الأطراف وخاصة في قصايا الفساد الكبيرة والعابرة للحدود التي تخرج عن نطاق الكويت مؤكدا الحاجة إلى تضافر جهود العديد من المؤسسات الدولية في هذا المجال.