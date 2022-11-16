«الناقلات الكويتية» تنال جائزة التعليم والتدريب البحري 2022

(كونا) – أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية نيلها جائزة «التعليم والتدريب البحري» لعام 2022 في الصناعة البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وشبة القارة الهندية التي تمنحها منظمة المقاييس البحرية العالمية.

وأكدت «الناقلات» في بيان الأربعاء، أن نيلها الجائزة في الحفل الذي أقيم أخيرا في دبي جاء تتويجا لجهودها والعاملين فيها مشيرة إلى أن تأهيل مهارات العنصر البشري يعتبر أولوية بالنسبة لها.

وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية عام 1957 وتعد أولى الشركات الخليجية المتخصصة في مجال نقل النفط والغاز الطبيعي وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وتعتبر منظمة المقاييس البحرية العالمية من أهم الجهات العالمية في تقييم الصناعة البحرية التي تحرص على تمييز الشركات ذات الأداء العالي لاسيما ما يتعلق بإدارة البواخر والصناعات البحرية وتشغيل وصيانة السفن المرتبطة في مجال نقل النفط والغاز.

وتمنح المنظمة جوائزها بناء على قرار التحكيم الصادر عن لجنة تحكيم مكونة من نخبة من المحكمين الدوليين المتخصصين في صناعة النقل البحري ووفقا لمعايير ومقاييس عالمية جعلتها من اهم الجوائز في هذا المجال.