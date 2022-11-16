«النيابة»: تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين.. صباح اليوم

أشرفت النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء، على تنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي، الصادرة على كل من الآتي أسماؤهم:

1 – خالد سعد محمد القحطاني – كويتي الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم 2011/53 حصر نيابة الجهراء في جريمة القتل العمد مع سبقث الاصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

2 – عدم علي عدم الجبري – كويتي الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم 2010/506 حصر نيابة الفروانية لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، واستعمال سلاح ناري في منطقة سكنية، وتعاطي وشرب مسكر في مكان عام، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة.

3 – حمد احمد محمود الخلف – سوري الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم 2088/1193 حصر نيابة الفروانية لارتكابه جرائم الخطف عن طريق الحيلة والقتل العمد مع سبق الاصرار وسرقة الهاتف المملوك للمجني عليه ليلاً.

4 – رباب عدلي مصطفى شحاتة – كويتية الجنسية، محكوم عليها في الجناية رقم 2010/409 حصر نيابة الأحمدي لارتكابها جريمة القتل العمد.

5 – راشد أحمد نظير محمود – باكستاني الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم 2010/210 حصر نيابة الفروانية لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والاشتراك في ارتكاب جريمة الزنا والمواقعة بالرضا.

6 – عائشة نيمو فيسو – أثيوبية الجنسية، محكوم عليها في الجناية رقم 2011/616 حصر نيابة الأحمدي لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

7 – مشعان محمد مطلق العتيبي – كويتي الجنسية، محكوم عليه في الجناية 2011/331 حصر نيابة الأحمدي لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص واستعمال السلاح الناري والذخائر بدون ترخيص.

وقالت النيابة إن حكم الاعدام نُفّذ شنقاً لحكم القضاء العادل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها، وبعد أن صادق عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد.