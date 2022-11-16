دوليات

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين في مؤسسة البث الإيرانية

منذ ساعتين
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(كونا) – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات على ستة مسؤولين كبار بينهم صحفيان في المؤسسة الإيرانية للبث الإعلامي.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه المؤسسة تديرها الدولة وقد بثت مئات الاعترافات القسرية لمواطنين إيرانيين وإيرانيين مزدوجي الجنسية ومعتقلين دوليين في إيران.
ومن بين المسؤولين الذين فرضت عليهم العقوبات مدير المؤسسة بيمان جبلي ورئيس الخدمة العالمية التابعة لها أحمد نوروزي.
وشدد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان ويلسون في بيان على أن بلاده لا تزال ملتزمة بدعم الشعب الإيراني وهو يواصل احتجاجاته السلمية مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات الحكومية عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان ورقابتهم على الشعب الإيراني.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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