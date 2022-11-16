«جمارك الكويت»: 24 زجاجة من «القرطوم السائل» في قبضة الشحن الجوي

تمكن رجال الجمارك في ادارة الشحن الجوي من ضبط 24 زجاجة تحتوي على مخدر المتراجاينين (القرطوم السائل)، كانت بداخل شحنة بريدية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وفي التفاصيل، أنه بتعليمات المدير العام للإدارة العامة للجمارك بضرورة المتابعة وتشديد الرقابة على الشحنات الواردة إلى البلاد، فإن مفتشي الشحن الجوي اشتبهوا في شحنة قادمة عن طريق البريد من إحدى الدول الأوروبية، ولدى تفتيشها عُثر بداخلها على عدد (24) زجاجة زرقاء اللون تحتوي على سائل ذي رائحة كريهة، وتبين أن تلك الزجاجات تحتوي على مادة مخدر ‏(Mitragynine) المتراجاينين (القرطوم السائل) ، وبناء عليه تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص بعد عمل محضر ضبط جمركي.

ومن جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد/ سليمان الفهد، إن هذه الضبطية هي الضبطية الأولى من نوعها لمادة القرطوم السائلة، وأكد أنه مهما تنوّعت طرق التهريب في محتواها ومحاولات إخفائها فإن رجال الجمارك لها بالمرصاد.

وتقدم السيد سليمان الفهد بالشكر إلى جميع العاملين في إدارة الجمرك الجوي، وكذلك إدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، لتعاونهم معنا

هذا، وقد تم إرسال المعلومات عن الضبطية كاملة إلى مكتب منظمة RILO (مركز المعلومات الاستخباراتية) بناءً على التعاون المشترك بين الدول الخليجية.