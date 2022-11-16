دوليات

مسؤول أميركي: الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته قوات أوكرانية

منذ 22 دقيقة
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نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أميركي، قوله إن أدلة أولية تدل على أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه «من غير المرجح» أن يكون الصاروخ الذي أصاب قرية بولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا قد أطلق من الأراضي الروسية، مستشهداً بمعلومات عن مسار الصاروخ.

وقال بايدن للصحفيين بعد اجتماع طارئ مع قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي إن هناك معلومات تتناقض مع الافتراضات بأن الصاروخ أطلق من روسيا.

وأكد بايدن أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.

منذ 22 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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