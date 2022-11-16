مقتل جنديين باكستانيين خلال تبادل كثيف لإطلاق النار مع مسلحين

(كونا) – قتل جنديان من الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء في تبادل كثيف لإطلاق النار مع مسلحين بولاية خيبر بختونخوا شمالي باكستان في ثاني حادث من نوعه خلال ساعات تشهده الولاية المتاخمة لأفغانستان.

وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان لها أن الجنديين قتلا خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر إرهابية في قرية هلال خيل بمدينة باجور الواقعة على بعد نحو 100 كيلو متر من الحدود مع أفغانستان.

وأضافت أن أحد المسلحين قتل خلال تلك العملية وعثر معه على أسلحة وذخائر مشيرة إلى أن قوات الأمن طهرت المنطقة.

واليوم قتل ستة من رجال الشرطة على الأقل بعد أن تعرضت دورية متنقلة للشرطة لإطلاق نار في خيبر بختونخوا تبنته حركة طالبان باكستان وفق وسائل اعلام محلية.