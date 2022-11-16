محليات

نائب رئيس الحرس الوطني يزور مركز العمليات والمنظمات الأمنية وإدارة الأزمات

منذ 28 دقيقة
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(كونا) – قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح بزيارة إلى مركز العمليات والمنظمات الأمنية وإدارة الأزمات للحرس الوطني يرافقه وكيل الحرس الفريق الركن هاشم الرفاعي استمع خلالها لإيجاز حول المركز ومهامه.

وأكد الشيخ فيصل النواف في بيان صحفي صادر عن الحرس اليوم الأربعاء عقب الزيارة دعم القيادة السياسية المستمر للحرس الوطني ممثلة بسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  .

وأشار إلى توجيهات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بتوفير كافة الإمكانات لتحديث منظومة العمل في الحرس وتزويد الوحدات باحتياجاتها أولا بأول ومواكبة المستجدات في كافة المجالات ليتسنى لرجال الحرس القيام بواجباتهم في خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

وذكر البيان أن الشيخ فيصل النواف استمع خلال الزيارة إلى إيجاز حول المركز ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس والمنشآت الحيوية التي يتولى حمايتها وكذلك دور المركز بتعزيز جهوده بإسناد أجهزة الدولة عبر الربط الآلي مع الوزارات والمؤسسات لاسيما الموقعة على بروتوكولات التعاون مع الحرس. 

منذ 28 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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