دوليات

هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

قال مسؤول دفاعي لوكالة “الأسوشيتد برس”، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة تحمل قنابل.

وأفاد المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط بأن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

وكشف أن الناقلة “باسيفيك زيركون” كانت ترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة “باسيفيك شيبينغ”، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة: “ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

إعلان قمة الجزائر: رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية

منذ أسبوعين

استشهاد فلسطيني وإصابة 11 في اقتحام لقوات الاحتلال بمخيم جنين

أكتوبر 8, 2022

احتجاجات إيران تدخل أسبوعها السادس

منذ 3 أسابيع

بوتين: تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد روسيا.. لم ينجح

سبتمبر 13, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى