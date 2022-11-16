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وزير الإعلام: منح الكتاب الكويتيين كامل ريع مبيعات كتبهم في معرض الكويت الدولي للكتاب 

منذ 3 ساعات
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أعلن وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري منح الكتاب الكويتيين كامل ريع مبيعات كتبهم في معرض الكويت الدولي للكتاب .

وقال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري اليوم الأربعاء إن معرض الكويت الدولي للكتاب ال45 يعتبر أكبر تظاهرة ثقافية في البلاد.

وأضاف الوزير المطيري في كلمته ممثلا سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح الدورة ال45 لمعرض الكويت الدولي للكتاب في أرض المعارض بمنطقة مشرف أن هذه التظاهرة الثقافية يواكبها الكثير من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال فترة اقامة المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى 26 المقبل.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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