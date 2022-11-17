اقتصاد

«أوبك»: العالم بحاجة لاستثمارات في النفط بـ12.1 تريليون دولار حتى 2045

منذ ساعة واحدة
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قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص، إن العالم بحاجة لاستثمارات تقدر بنحو 12.1 تريليون دولار حتى عام 2045، في مجال النفط فقط، مؤكداً أن هذه الاستثمارات جزء من حل أزمات المناخ.
وأكد الغيص، خلال حديثه بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ المصرية، أمس الأربعاء، أن عوائد هذه الاستثمارات يمكن تسخيرها لتطوير تكنولوجيا جديدة فعالة لخفض الانبعاثات.
وأكد وجود تقنيات متاحة في دول أوبك يمكنها الإسهام في خفض الانبعاثات بكميات كبيرة، وأن يمثل النفط ما لا يقل عن 29% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045.
وقال إن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط لن يوفر كميات الطاقة التي يحتاجها العالم، مضيفاً: يجب أن يكون التركيز على جميع أنواع الطاقة.

وأضاف: لا يوجد أمر واحد يناسب جميع الحلول والتقنيات يمكنه تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وما لم نقم بذلك بشكل صحيح هذه المرة فستكون هناك أزمات طاقة مستقبلية.
وأكد الغيص أن العالم بحاجة للتعاون بين الدول، والتقيد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، مشدداً على ضرورة قيام الدول المتقدمة بدور قيادي في التصدي لأزمات المناخ.
وقال الأمين العام لأوبك إن الدول الكبرى لا تفي بتعهداتها، ولا تقدم ما التزمت به للدول النامية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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