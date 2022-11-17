البغلي: دور مهم للجمعيات التعاونية في تنمية المجتمع

أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي اليوم بمبادرة جمعية صباح الناصر التعاونية تقديم دعم مالي لكبار السن من مساهمي المنطقة من أجل إنشاء فريق طبي متخصص لهم لمعالجتهم داخل منازلهم.

وأكدت على أهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات التعاونية في تنمية المجتمع ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة منها.

من جانبه قال المدير المعين لجمعية صباح الناصر التعاونية الدكتور خالد العجمي إن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة أن تسهم الجمعيات التعاونية بدور أكبر تجاه المناطق التي تعمل فيها وفي خدمة مساهميها ودعم مرافقها.