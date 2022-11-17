محليات

«البيئة»: رصد 14 مخالفة بيئية في مزارع الصليبية الصناعية

منذ ساعتين
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(كونا) – رصدت الهيئة العامة للبيئة 14 مخالفة بيئية في مزارع منطقة الصليبية الصناعية، والمنطقة البرية، وذلك في حملة تفتيشية شنتها بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الكهرباء والماء.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة شيخة الإبراهيم، إنه استمراراً لأعمال التفتيش والرقابة تم شنّ الحملة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط البيئية.

وأضافت الإبراهيم أن الحملة أسفرت عن رصد تسع مخالفات للمادة (18) من القانون البيئي، والخاصة بالاشتراطات البيئية، وثلاث مخالفات للمادة (40) الخاصة بالتخييم والأضرار بالبيئة البرية ومخالفة واحدة للمادة (41) الخاصة بالرعي.

وأهابت بضرورة الالتزام باللوائح والإرشادات والنظم الواردة بالقانون تجنبا للمخالفات.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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