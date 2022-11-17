محليات

«التربية» تُنهي خدمات مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية

منذ ساعتين
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أنهت وزارة التربية خدمات مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية على خلفية دعوتها الطلبة إلى زيارة إسرائيل، حيث أنهت الموافقة الممنوحة منها للمديرة المساعدة المعنية وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة في بيان صحفي اليوم، إن وزارة التربية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما أثير وما قُدم إليها من شكوى أولياء الأمور والطلاب حول قيام مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية، بدعوة الطلبة لزيارة إسرائيل، حيث فتحت الإدارة العامة للتعليم الخاص تحقيقاً بالواقعة، وخلصت إلى إنهاء الموافقة الممنوحة منها للمديرة المساعدة المعنية وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة أخرى، فضلا عن اتخاذ الإجراء المقرر قانوناً بحق المدرسة في ضوء ما ثبت بحقها من مخالفات حيث تم توجيه إنذار لهم بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

وأضاف الوهيدة أن الوزارة إذ تعرب عن استيائها من التصرف الشخصي الحاصل من المديرة المساعدة بإحدى المدارس الخاصة، تؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مؤسسة تعليمية أو العاملين فيها في حال ثبوت قيامها بالترويج لاسم الكيان الصهيوني قولاً أو فعلاً.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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