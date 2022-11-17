الجمهوريون يفوزون بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي

(كونا) – فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي، بحصولهم على 218 مقعداً المطلوبة بعد فوز مرشحهم بمقعد الدائرة الانتخابية الـ 27 في ولاية كاليفورنيا.

وحسب النتائج المؤقتة، التي تداولتها وسائل الإعلام الأميركية، منذ مساء أمس الأربعاء، حصل الحزب الجمهوري حتى الآن على 218 مقعداً بينما حصل الديمقراطيون على 210 مقاعد من أصل مقاعد المجلس البالغة 435 مقعداً، بينما لا تزال سبعة مقاعد لم تُحسم بعد.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثمانية أيام من إجراء الانتخابات النصفية التي فاز خلالها الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وتعني هذه النتائج أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستغادر منصبها رسمياً بداية يناير المقبل، عندما يتسلم النواب المنتخبون مهامهم رغم أن بيلوسي أعيد انتخابها لكن نظام المجلس يقضي بأن تتولى شخصية من الحزب صاحب الأغلبية رئاسة المجلس.

واختار الجمهوريون النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب، الذي يتولى فيه حالياً منصب زعيم الأقلية الجمهورية، كما اختار الجمهوريون في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل ليبقى زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس.

وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمهوريين بالفوز بأغلبية مجلس النواب، مؤكداً أنه «على استعداد للعمل مع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لتحقيق نتائج للأسر العاملة».

وشدد بايدن في بيان على أنه سيعمل مع أي شخص جمهوري أو ديمقراطي مستعد للعمل معه لتحقيق نتائج للأميركيين.