اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 35 دقيقة
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.307 في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.23 في المئة إلى مستوى 0.319 دينار مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.31 في المئة إلى مستوى 0.365 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.325 دينار والين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ 35 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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