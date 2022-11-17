الرئيس التركي: يمكن إعادة النظر في العلاقات مع مصر وسوريا

(كونا) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن بلاده يمكن أن تعيد النظر في علاقتها مع مصر وسوريا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في تركيا في يونيو من العام المقبل 2023.

ونقلت وكالة «أناضول» التركية للأنباء عن القول في تصريحات للصحفيين الأتراك في ختام مشاركته بقمة زعماء مجموعة العشرين «جي.20» بجزيرة بالي الإندونيسية «ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة.. يمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقا لذلك».

وتابع «يمكننا إعادة النظر مجددا في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات يونيو ونكمل طريقنا وفقا لذلك».