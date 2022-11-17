السابع عشر من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – السابع عشر من نوفمبر..

1970 – بنك الكويت المركزي يطرح الاصدار الثاني من النقد الكويتي وحمل صورة أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح وكان حجم الأوراق النقدية أصغر من الاصدار السابق وتضمن ألوانا ونقوشا أكثر.

1993 – شركة البترول الوطنية تحتفل بإعادة تشغيل مصفاة الشعيبة التي دمرتها القوات العراقية إبان احتلالها دولة الكويت وبلغت تكلفة إعادة إعمار المصفاة نحو 26 مليون دينار كويتي.

1999 – الكويت والبحرين توقعان اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما والتي تمكن البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأي من الدولتين برعاية مصالح الدولة الأخرى ورعاياها في حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي أو قنصلي لها في الدولة المعتمدة لديها البعثة.

2011 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعبر عن عميق الأسف والاستياء من التصرفات غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعا وتمثلت في أحداث الشغب التي قام بها البعض بمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة ويأمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات لمواجهة كل ما يمس أمن البلاد.

2011 – وزارة الداخلية تعرب عن أسفها لما آلت اليه أحداث التجمهر والمظاهرات التي وقعت أمام مبنى مجلس الأمة مما أسفر عن إصابة خمسة من رجال الامن وعنصر من الحرس الوطني من المكلفين بحفظ الأمن في المجلس.

2013 – الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر يمنح رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي برجس حمود البرجس ميدالية (هنري دونانت) للأعمال الانسانية نظير جهوده الكبيرة في العمل الانساني.

2013 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع الرأس الأخضر اتفاقية قرض بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز مبان صحية هناك.

2017 – الكويت تحصد ثلاث جوائز في مسابقات الشعر العربي الفصيح والفن التشكيلي والقصة القصيرة خلال الملتقى الثقافي للشباب العربي ضمن فعاليات (الكويت عاصمة الشباب العربي).

2019 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن عن توقيع اتفاقية قرض مع جمهورية سيراليون بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع تحسين البيئة المائية في مدينة فريتاون الكبرى.

2021 – المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) آدم الملا يعلن عن فوز الكويت بمقعد في المجلس التنفيذي التابع للمنظمة الدولية للفترة 2021-2025.