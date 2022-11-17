السفارة الكويتية في الدوحة تدعم قطر: «يداً بيد لإنجاح المونديال»

احتفلت سفارة الكويت بكأس العالم فيفا قطر 2022، برفعها لافتة على مبنى السفارة كتب عليها «يدا بيد لإنجاح المونديال» وتظهر اللافتة تعانق اليد القطرية والكويتية في مشهد رمزي يعكس تلاحم الدولتين الشقيقتين والشعبين الشقيقين ووقفهما التام بجانب بعضهما البعض على الدوام.

وقد أكدت الكويت وقوفها ومساندتها ودعمها لقطر في استضافتها لكأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان سابق، إنه بمناسبة قرب انطلاق كأس العالم في قطر الشقيقة في العشرين من الشهر الجاري، فإن الكويت تعرب عن وقوفها ومساندتها ودعمها لدولة قطر الشقيقة في استضافتها لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير.

وأضاف البيان أن الكويت تضع كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث العالمي باعتباره أول مونديال يقام بالمنطقة والعالم العربي، مشيدا بالاستعدادات والترتيبات والجهود المميزة التي قامت بها قطر لإنجاح هذا الحدث.