«الصحة»: دعم قطاع الأسنان للارتقاء بالخدمات

(كونا) – أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس حرصها على تقديم الدعم لقطاع الأسنان في المنظومة الصحية في البلاد للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا لكافة المراجعين.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور مشعل الكندري في كلمة افتتاح مؤتمر الكويت لطب الأسنان الـ22 الذي تنظمه إدارة طب الأسنان بالوزارة بالتعاون مع جمعية أطباء الأسنان الكويتية برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن المنظومة الصحية تمتلك الإمكانات المطلوبة من كوادر طبية مؤهلة ومراكز مجهزة بأحدث التقنيات لتحقيق الإنجازات.

واستعرض الكندري الانجازات التي تم تحقيقها والمتمثلة في التوسع في افتتاح عيادات طب الأسنان لتقديم الخدمات التخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومشاركة فرق أطباء الأسنان في برامج الزيارات المنزلية لفئة طريحي الفراش من كبار السن وذوي الاعاقة.

وأشار الى استحداث مفهوم مراكز علاج أسنان الطفل وهي خدمة جديدة تهتم بعلاج أسنان الأطفال منذ الولادة الى عمر 16 سنة في مكان واحد بدءا من محافظة الجهراء اعتبارا من العام الجاري.

ولفت الى الاستمرار بمتابعة ربط الملف الصحي الالكتروني للمراجعين في مراكز طب الأسنان التخصصية بالبرنامج الرئيسي المطبق في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبرنامج تصوير أشعة طب الأسنان بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة.

وأكد حرص الوزارة على تأهيل كوادرها الوطنية واستكمال دراساتهم العليا لافتا الى ابتعاث نحو 60 طبيبا للحصول على شهادات الدراسات العليا في تخصصات طب الأسنان واستحداث برامج للدراسات العليا المحلية بالمشاركة والتعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وقال إنه تم إلتحاق نحو 100 طبيب أسنان بالبرنامج التدريبي المقرر لقضاء سنة الامتياز كما تم التعاون مع ادارة التراخيص الصحية بإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية المؤهلة لتراخيص مزاولة المهنة لـ470 طبيب أسنان.