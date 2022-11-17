«النجاة الخيرية» تُطلق حملة الشتوية السادسة «دفئاً وسلاماً»

(كونا) – أطلقت جمعية النجاة الخيرية، الخميس، حملتها الشتوية السادسة «دفئاً وسلاماً» لإغاثة منكوبي ولاجئي الحروب والكوارث في 13 دولة عربية وإسلامية.

وقال المدير العام للجمعية بالتكليف عبدالله الشهاب على هامش الحملة إنها تأتي في إطار مساعي الجمعية لمواصلة دورها الإنساني في إغاثة الفقراء والمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وأضاف الشهاب أنه مع دخول الشتاء «نسعى من خلال الحملة إلى جمع مبلغ 500 ألف دينار لتغطية المستلزمات الأساسية لهذا الفصل في 13 دولة ومنها مواد تدفئة وبطانيات ووسائل إيواء».

وأكد أنه بهذه الحملة سيتم التركيز على المستلزمات الدوائية لاسيما مع بدء انتشار الأمراض بأنواعها خلال الشتاء وافتقار هذه المخيمات والملاجئ إلى مراكز صحية متخصصة في تلك الدول ومنها لبنان والأردن ومخيمات اللاجئين السوريين على الحدود التركية والبوسنة وغيرها والعمل عليها بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية وسفارات الكويت في الدول ذات الصلة.

وأضاف أن جميع مشاريع «النجاة الخيرية» تضع لدراسة دقيقة مسبقة تمكن المشرفين عليها من تحديد آلية البدء فيها وصولا إلى القيمة المطلوبة للحملة ثم مراحل التسويقية لها عبر منصات الجمعية بوسائل التواصل الاجتماعي للاعلان عنها مبينا أنه خلال الحملات السابقة تمكنت الجمعية بسواعد اصحاب الخير من تنفيذ المشاريع على ارض الواقع ومن مواصلة العمل الخيري.

يذكر ان حملة «دفئاً وسلاماً» انطلقت منذ عام 2017 واستهدفت اكثر من نصف مليون انسان لاجئي ومشرد في الدول المنكوبة باجمالي نفقات تخطى مليوني دينار كويتي.