دوليات

بايدن رداً على زيلينسكي بشأن صاروخ بولندا: «لا أدلة على أنه ليس أوكرانياً»

منذ 51 دقيقة
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شكك الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس في تعليق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الصواريخ الذي سقط في بولندا ليست من أصل أوكراني. 
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: «لا يوجد أدلة على ذلك».

وكان زيلينسكي قد دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في حادث سقوط الصاروخ في الأراضي البولندية، فيما تراوده الشكوك بشأن ما إذا كانت الضربة الصاروخية القاتلة للأراضي البولندية كانت مقذوفاً أوكرانياً. 

وسأل زيلينسكي الصحافيين في مقابلة تلفزيونية، أمس الأربعاء: «هل من الممكن الحصول على حقائق أو أي دليل من الشركاء؟»، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة والوصول إلى البيانات.

وأضاف: «أعتقد أنه صاروخ روسي، بموجب الثقة التي لدي في تقارير الجيش».

وتعتقد كل من بولندا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن صاروخ دفاع جوي أوكرانياً كان وراء الانفجار، الذي أسفر عن مقتل شخصين، لكن بولندا والناتو ألقيا باللوم في نهاية المطاف على موسكو لوضعها كييف في موقف يتعين عليها فيه حماية نفسها من الهجمات الروسية التي أضرت بشدة بشبكة الكهرباء الخاصة بها.

منذ 51 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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