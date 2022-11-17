بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.14 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 9.14 نقطة ليبلغ مستوى 7610.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 في المئة.

وتم تداول 215.6 مليون سهم عبر 10448 صفقة نقدية بقيمة 45.3 مليون دينار (نحو 137.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12.19 نقطة ليبلغ مستوى 5694.21 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 150.7 مليون سهم عبر 6084 صفقة نقدية بقيمة 15.4 مليون دينار (نحو 46.6 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8.31 نقطة ليبلغ مستوى 8523.25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 في المئة من خلال تداول 64.9 مليون سهم عبر 4364 صفقة بقيمة 29.9 مليون دينار (نحو 90.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9.7 نقطة ليبلغ مستوى 5849.66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.17 في المئة من خلال تداول 105.8 مليون سهم عبر 3768 صفقة نقدية بقيمة 12.6 مليون دينار (نحو 38.17 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(صلبوخ) و(جياد) و(ع عقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(جي إف إتش) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(وثاق) و(مراكز) و(فيوتشر كيد) الأكثر انخفاضا.