«جمارك الكويت»: ضبط كوكتيل مخدرات وممنوعات مع 5 مسافرين بمطار «T4»

كشف مراقب مطار الكويت T4 عن تمكن رجال الجمارك من خلال 5 ضبطيات مختلفة تم ضبطها في المطار عباره عن كوكتيل من المواد المخدرة والممنوعات مع 5 مسافرين قادمين إلى البلاد من أماكن مختلفة.

وفي التفاصيل أن أحد المفتشين الجمركيين بمطار T4 تمكن من ضبط مسافر اسيوي قادم من دولة اسيويه واثناء التفتيش تبين انه يخبأ في امتعته ربع كيلو من ماده القرطوم المخدره وبنفس الوقت تمكنوا من ضبط سيده عربية، كان بحوزتها حشيش وماريجوانا وكوكايين وكانت مخبأة بطريقه احترافيه ، كما قام أحد المفتشين الجمركيين بالعثور على تبغ مخلوط مع ماريجوانا، بحوزة اجنبيه.

واستطاعت ايضاً مفتشة جمركية من العثور على كوكايين زهري (2CB)مع مسافره اوربيه ، وماريجوانا، ومشروب كحولي، وحبوب مخدرة مع مسافر قادم من دولة اوربيه ، ومسافر اسيوي يحمل حقيبه ملغومة بقطع حشيش ، هذا وتم عمل محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة، وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.