دوليات

محمد بن راشد: استضافة قطر لكأس العالم فخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب

منذ 25 دقيقة
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وصف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد استضافة قطر لكأس العالم 2022 بالإنجاز القطري والفخر الخليجي ومحطة تاريخية لكل العرب، وأضاف سموه أن جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في المنطقة.

وقال بن راشد في تغريدة عبر «تويتر»: «استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري.. وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب.. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي.. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله».

منذ 25 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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