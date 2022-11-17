وزير الخارجية يلتقي عضو البرلمان الألماني ووزير الدولة الألماني توبياس ليندنر

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، اليوم الخميس، مع الدكتور توبياس ليندنر، عضو البرلمان الألماني، ووزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمناسب زيارته الرسمية للبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تنميتها وتعزيزها، كما تم مناقشة موضوع الاستحقاق المقبل بشأن إعفاء رعايا الكويت من تأشيرة الشنغن، وما يثار حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة ألّا يتم تسييس قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة الشنغن، مؤكداً كذلك أن الكويت تعتز بنظامها الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه دستور الدولة، ورفضها التام والقاطع لمسألة التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لقواعد القانون الدولي، وحرصها الدائم على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة وبالأخص الأوروبية، مشدداً على أن موضوع الإعفاء ليس غاية إنما وسيلة لتطوير العلاقات البينية وتعزيز تواصل الشعوب الصديقة وترابطها وازدهارها.

ومن جانبه، أعرب المسؤول الألماني، عن دعم بلاده لمسيرة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات، مشيداً بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة ومواقفها المبدئية والثابتة في المحافل الدولية وعلى وجه الخصوص قضايا الأمم المتحدة، كما عبر عن موقف بلاده تجاه ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن، معبراً عن تفهمه لما ذكره معاليه بهذا الشأن.