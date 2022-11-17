وفاة 21 فلسطينيا إثر نشوب حريق بمنزل شمال قطاع غزة

(كونا) – أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الخميس عن وفاة 21 فلسطينيا إثر نشوب حريق في منزلهم بمنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في المستشفى الإندونيسي الدكتور صلاح أبو ليلة لإذاعة صوت الأقصى المحلية إنه وصلت حتى الآن 21 حالة وفاة للمستشفى مضيفا أن العدد مرشح للزيادة نتيجة الحريق الكبير في البناية السكنية في جباليا.

بدوره ذكر المتحدث باسم السلطات الأمنية في غزة إياد البزم في تصريح صحفي أن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في إحدى البنايات في جباليا أدى لوجود عدد من الوفيات والجرحى.

من جهته أكد جهاز الدفاع المدني في تصريح صحفي أن منتسبيه تمكنوا من التعامل مع الحدث وإخماد الحريق وجاري إتمام عمليات البحث في حين ما زالت طواقم التحقيق تبحث عن أسباب الحريق وتحصي العدد النهائي للضحايا.