أميركا: 20 مليون دولار تمويلاً إضافياً لتوصيل الحبوب الأوكرانية

(كونا) – أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة تمويلا إضافيا بقيمة 20 مليون دولار لتوصيل الحبوب الأوكرانية إلى الدول الأكثر ضعفا في العالم وذلك في ظل تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي عالميا مع استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان إنها تقدم هذا التمويل لمبادرة حبوب من أوكرانيا التي أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين «جي20» الأخيرة للمساعدة في إطعام الناس في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون مستويات مذهلة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت الوكالة أنها ستقدم الدعم من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتسهيل نقل شحنات إضافية من الحبوب الأوكرانية عبر مبادرة حبوب البحر الأسود وهو الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي برعاية أممية وتركية.