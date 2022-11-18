إصابة 31 سائحاً في انحراف حافلة عن مسارها شمال العراق 

(كونا) – أعلنت السلطات الصحية في محافظة اربيل اليوم الجمعة عن إصابة 31 سائحا بينهم ثلاثة في حالة حرجة في حادث انحراف حافلة سياحية عن مسارها في محافظة اربيل شمال العراق.

وقالت المديرية العامة للصحة بقضاء سوران التابعة لمحافظة اربيل في بيان إن حافلة للسياح تعرضت إلى حادث سير في منطقة مصيف بيخال ما أوقع عددا من الإصابات بينهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى أن مستشفى آشتي في سوران استقبل حتى الآن 31 مصابا أوضاع معظمهم مستقرة لافتا إلى إلى أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفيات أربيل لتلقي العلاج بسبب خطورة إصاباتهم.