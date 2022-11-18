«الأرصاد»: الطقس غداً.. معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً

(كونا) – توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم غد السبت معتدلا خلال النهار ومائلا للبرودة خلال الليل وغائما جزئيا مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تصل سرعتها الى 40 كيلومتراً في الساعة وبخاصة في المناطق المكشوفة.

وقال مراقب المحطات بادارة الارصاد الجوية ضرار العلي لـ«كونا» ان البلاد تأثرت من مساء الاربعاء الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة بامطار متفرقة كانت رعدية كمياتها ما بين خفيفة ومتوسطة فيما كانت على بعض المناطق غزيرة الشدة.

وذكر أن كميات الامطار في المحطات التابعة للادارة سجلت خلال هذه الايام في منطقة الرابية 13 مليمترا وفي مطار الكويت 11 مليمترا وفي الجهراء 10 مليمترات وفي السالمي 8 مليمترات وفي ميناء الاحمدي 7 مليمترات وفي رأس السالمية 7 مليمترات وفي مدينة الكويت 7 مليمترات وفي جال اللياح 5 مليمترات وفي مزارع الابرق 3 مليمترات وفي العبدلي 3 مليمترات.

وأفاد العلي بأن الرؤية الافقية انخفضت نهار اليوم ومن المتوقع ان يستمر انخفاض الرؤية الافقية بسبب الضباب مهيبا بقائدي المركبات على الطرق السريعة وبمرتادي البحر اخذ الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية الافقية المفاجئ ومتابعة النشرات والتحذيرات التي تطلقها ادارة الارصاد الجوية.