محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ نهاراً مع فرصة لأمطار رعدية وضباب خفيف 

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم دافئ و غائم جزئيا إلى غائم نهاراً ، والرياح شمالية غربية الى متقلبة الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و ضباب خفيف على بعض المناطق .

وتوقعت طقس بارد نسبيا و غائم ليلاً والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و ضباب خفيف على بعض المناطق .

• درجة الحرارة العظمى:   24° C .

• درجة الحرارة الصغرى:  19° C .

حالة البحر:

• نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا   –   ارتفاع الموج: 2 – 6 قدم.

• ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج   –   ارتفاع الموج: 2 – 5 قدم.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزيرة الشؤون تصدر قراراً لتنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية

منذ أسبوع واحد

السفير العماني: السياسة الخارجية الكويتية والعمانية التقت في نهج من الثبات على المبادئ

منذ يوم واحد

بوقماز: تطوير وزارة الكهرباء والماء لتكون مصدر فخر لمنتسبيها

منذ 4 أسابيع

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي 

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى