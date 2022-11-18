«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ نهاراً مع فرصة لأمطار رعدية وضباب خفيف 

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم دافئ و غائم جزئيا إلى غائم نهاراً ، والرياح شمالية غربية الى متقلبة الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و ضباب خفيف على بعض المناطق .

وتوقعت طقس بارد نسبيا و غائم ليلاً والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و ضباب خفيف على بعض المناطق .

• درجة الحرارة العظمى: 24° C .

• درجة الحرارة الصغرى: 19° C .

حالة البحر:

• نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا – ارتفاع الموج: 2 – 6 قدم.

• ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج – ارتفاع الموج: 2 – 5 قدم.