«البترول الوطنية»: استمرار جهود التعامل مع نتائج حريق مضخة وحدة الغاز 

أعلنت شركة البترول الوطنية اليوم الجمعة أن فريق الإطفاء التابع للشركة يواصل جهوده للتعامل مع نتائج الحريق الذي وقع مساء يوم أمس الخميس في إحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 بمصفاة ميناء الأحمدي.

وأوضحت في بيان أن الفريق مسنوداً بالطواقم الفنية للمصفاة قد نجح في عزل الوحدة تماماً وتأمين الموقع بعد بداية الحريق بوقت قصير، وتمكن بالتالي من السيطرة على هذا الحريق.

وأضافت أن الجهود تستمر حتى هذه اللحظة في التعامل مع بقايا مادة الغاز السائلة الموجودة داخل الوحدة المذكورة ، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكدت أن الحريق لم يسفر عن وقوع أية إصابات ، كما لم يتسبب في تعطيل عمليات التصدير التي استمرت وفق برنامجها المعتاد.