«التايمز»: بريطانيا تواجه أعلى مستوى ضرائب منذ الحرب العالمية الثانية

ذكرت صحيفة التايمز إن بريطانيا تواجه أعلى مستوى من الضرائب منذ الحرب العالمية الثانية، وهبوطاً قياسياً في مستويات المعيشة بعد أن اختبر وزير الخزانة جيريمي هانت استهداف الأسر ذات الدخل المتوسط والأكثر ثراءً في محاولة لتحقيق التوازن.

وذكرت الصحيفة أن هانت استخدم بيان الخريف للإعلان عن حزمة من الزيادات الضريبية بقيمة 55 مليار إسترليني وتخفيضات في الإنفاق، في الوقت الذي سعى فيه لحماية الفقراء والمتقاعدين من تأثير ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة.

وقال هانت إن الحكومة لا تستطيع أن تفعل كل شيء، لكنه جادل بأن الحزمة ستجعل الركود، الذي تم تأكيده بتنبؤ رسمي، سيكون أقصر وأضعف.

وسيبدأ رفع الضرائب العام المقبل، إلا أن هانت قد أرجأ تخفيضات الإنفاق بقيمة 30 مليار استرليني إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وهي خطوة قال الخبراء إنها قد تزيد من السذاجة، وتشمل حزمة 25 مليار دولار من الزيادات الضريبية تجميد مدته ست سنوات من عتبات ضريبة الدخل، والذي سيتم بموجبها دفع نحو 6 مليون شخص إلى شرائح ضريبية أعلى.

وسيكون 14% من دافعي الضرائب ذوي المعدلات الأعلى، ارتفاعا من 6% عند تولى المحافظين السلطة قبل 12 عاما، وستنخفض عتبة معدل 45 نقطة من ضرائب الدخل من 150 ألف استرليني إلى 124.140 استرليني، مما يدفع ربع مليون شخص إلى معدل أعلى من ضرائب الدخل.