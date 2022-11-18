الكندري: تصريح خارجية فرنسا بإدانة تطبيق الكويت للقانون.. تدخّل غير مقبول

أكد النائب عبدالكريم الكندري أن تصريح الخارجية الفرنسية بإدانة تطبيق الكويت للقانون هو تدخل غير مقبول في الشأن المحلي لدولة ذات سيادة يحكمها دستور وتستمد تشريعاتها من برلمان منتخب وعلى الخارجية الكويتية الرد على هذا البيان واستنكار هذا التدخل.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، ذكرت الأربعاء الماضي، أن فرنسا تذكّر برفضها الثابت لعقوبة الإعدام أينما كان وفي جميع الظروف، وتلتزم التزامًا حازمًا من أجل إلغاء هذه العقوبة المجحفة وغير الإنسانية وغير المجدية في جميع أنحاء العالم، وتدعو جميع الدول التي ما تزال تطبّق عقوبة الإعدام إلى وقف العمل بها إلى حين إلغائها نهائيًا».