النفط يرتفع مع تراجع الدولار لكن توقعات الطلب تلقي بظلالها

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة 18 مع انخفاض الدولار، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة الأمريكية وكذلك توقعات ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام مع زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8% لتصل إلى 90.45 دولار للبرميل، لكنها لم تبتعد كثيراً عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 0.9% إلى 82.34 دولار للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع.

ودعم انخفاض طفيف للدولار أسعار النفط اليوم الجمعة نظراً لأن تراجع العملة الأميركية يجعل النفط أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وسادت مخاوف الركود هذا الأسبوع على الرغم من قرب تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر كانون الأول وخفض مجموعة أوبك+ للإمدادات.