«بلومبيرغ»: قطر أنفقت 300 مليار دولار.. على تحضيرات كأس العالم

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن قطر أنفقت ما يقرب من 300 مليار دولار؛ منذ أن مُنحت شرف استضافة مونديال 2022.

وقالت الوكالة إن ثمانية ملاعب ستستضيف مباريات البطولة، سبعة منها تم بناؤها حديثا وواحد جرى تجديده، لكنها جميعا لا تمثل سوى جزء صغير من المبالغ التي استثمرتها قطر منذ فوزها بحق استضافة الحدث العالمي في عام 2010.

وتقام البطولة في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ انطلاقها قبل 92 عاما، مما يجعلها أكبر حدث رياضي على الإطلاق يقام في المنطقة، وستكون أغلى كأس عالم في التاريخ.

وبنت قطر نظام مترو جديداً تماماً بقيمة 36 مليار دولار بالإضافة لميناء شحن حديث بكلفة سبعة مليارات دولار، وتوسعة مطارها الرئيسي بكلفة تجاوزت 15 مليار دولار.

وشمل الإنفاق أيضا حوالي 45 مليار دولار لبناء لوسيل، وهو مشروع ضخم شمال الدوحة، يضم مناطق سكنية تتسع لمئتي ألف شخص بالإضافة لمجمعات تجارية وأربع جزر اصطناعية ومراكز ترفيهية وملعبا هو الأكبر في البلاد بـ80 ألف متفرج حيث ستقام المباراة النهائية لكأس العالم.

وأنفقت قطر 4.5 مليار دولار لتطوير وسط العاصمة و3.2 مليار دولار لإنشاء مناطق اقتصادية.

وأوضحت الوكالة أن المسؤولين القطريين يأملون أن تساعد البنية التحتية التي تم تطويرها كجزء من استعداداتها لكأس العالم في تعزيز الاقتصاد غير القائم على الطاقة.