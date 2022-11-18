محليات

«رئاسة الأركان»: مقاطع مخاطبات زوارق البحرية وأحد حفارات موانئ العراق.. قديمة

منذ 3 ساعات
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أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش؛ حول ما تم تداوله من مقاطع صوتية نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن مخاطبات بين زوارق الدورية التابعة للقوة البحرية الكويتية وأحد الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، والتي بموجبها يطلب زورق الدورية من الحفارة العراقية وقف أعمال الحفر، بأن الواقعة قديمة وحدثت بتاريخ 12 سبتمبر 2022.
وقالت «حينها قامت أحد الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق بالحفر البحري في المياه الاقليمية دون التنسيق المسبق مع الجانب الكويتي، وتم في حينها التعامل مع الموقف من قبل القوة البحرية الكويتية، حيث تم اتخاذ الاجراءات التنسيقية اللازمة بين الجانبين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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