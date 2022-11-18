«رويترز»: قطر ستمنع بيع الخمور في ملاعب كأس العالم 

(رويترز) – قال مصدر مطلع على القرار لرويترز إن منظمي كأس العالم سيعلنون يوم الجمعة أنه لن يتم بيع بيرة كحولية للجماهير في الملاعب القطرية.

ويأتي الإعلان المتوقع قبل يومين من انطلاق نهائيات كأس العالم يوم الأحد ، وهي الأولى التي تقام في دولة إسلامية محافظة تفرض قيودًا صارمة على المشروبات الكحولية ، والتي يُحظر استهلاكها في الأماكن العامة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه كان يتحدث قبيل إعلان: “يحضر عدد أكبر من المعجبين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا ، حيث لا يلعب الكحول مثل هذا الدور الكبير في الثقافة”.