سفيرنا في مدريد: نولي كل الرعاية للمرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في إسبانيا 

(كونا) – قال سفير دولة الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي ان الكويت ممثلة بسفارتها في مدريد تولي المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في الأراضي الإسبانية كل الرعاية والاهتمام وتقدم لهم ولمرافقيهم كافة التسهيلات.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الخرافي الى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام لقاء نظمته السفارة الكويتية في مدينة برشلونة مساء امس الخميس ضم مجموعة من مسؤولي وممثلي المستشفيات والمراكز الطبية بإقليم كتالونيا وممثلين عن الحكومة هناك وعددا من المرضى الكويتيين الذين يعالجون في تلك المستشفيات ومرافقيهم للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم والتعرف على تجاربهم وتحسينها.

وأضاف الخرافي ان اللقاء يهدف الى حل المشاكل العالقة التي تواجه المرضى الكويتيين ومرافقيهم وتقديم الدعم لهم وتذليل كل العقبات بهذا الشأن فضلا عن الاطلاع على تجاربهم في المستشفيات الكتالونية اضافة إلى تشكيل حلقة وصل بين الطرفين نحو مزيد من انسيابية العمل.

وأوضح ان رعاية المرضى الكويتيين في الخارج والحرص على سلامة المواطنين الكويتيين بشكل عام يأتيان بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبين انه زار ثلاثة مستشفيات في اقليم (كتالونيا) للاطمئنان على المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج فيها والوقوف على حالتهم المرضية والاطلاع على أحدث الطرق العلاجية متمنيا الشفاء السريع لهم والعودة إلى الكويت سالمين غانمين.

وذكر انه عقد اجتماعات متعددة مع مسؤولين بالمستشفيات والهيئات الصحية الكتالونية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات في المجال الصحي بين البلدين لاسيما بعد فتح الخط المباشر للخطوط الجوية الكويتية الذي من شأنه تسهيل وصول الرعايا الكويتيين من طلبة ومصطافين ومرضى إلى اسبانيا بشكل عام و(كتالونيا) بشكل خاص.

وكشف الخرافي انه بحث أيضا مع السلطات الأمنية في الحكومة الكتالونية وسلطات المطار والمنافذ حل القضايا المتعلقة بإقامة المواطنين الكويتيين الزائرين ودخولهم وخروجهم من تلك المنافذ مشيرا في هذا السياق إلى الترحيب الكبير الذي أبداه الجانب الكتالوني بالتعاون لتقديم التسهيلات للرعايا الكويتيين لاسيما المرضى في ما يتعلق بالإقامة والفيزا.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي ل(لوكالة الكتالونية للسياحة) باتريك تورنت في تصريح مماثل ل (كونا) على هامش مشاركته في اللقاء ان الوكالة أجرت في الكويت حملات ترويجية لاقليم كتالونيا وخاصة برشلونة كوجهة سياحية طبية عبر برنامج (برشلونة ميديكال دستينيشن).

وأضاف ان الهدف الأساسي من البرنامج الذي انطلق بدعم من الوكالة بالتعاون مع أهم المستشفيات في المنطقة هو تقديم عروض متميزة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات المرضى والسياح الكويتيين معربا عن أمله تعزيز العلاقات مع الكويت في المجالين الصحي والطبي.

واعتبر ان اللقاء الذي نظمته السفارة بين القائمين على المستشفيات الكتالونية ذات التوجه العالمي والخدمات المتميزة والمرضى الكويتيين “فرصة مميزة للتواصل مع الرعايا الكويتيين وخاصة المرضى والسفارة الكويتية التي تشكل جسرا بين الأطراف المختلفة”.

وكشف تورنت ان المراكز الطبية الكتالونية تقدم حلولا طبية لطيف واسع من الامراض منها طب الأورام والقلب وطب العيون كما انها قوة تنافسية عالمية في مجال العمليات الجراحية الشديدة التعقيد تتميز بالجودة والرعاية الطبية المتكاملة.

ومن جهته قال مدير الشؤون الدولية في مستشفى (سان جوان دي ديو) العضو في اللجنة التنفيذية لبرنامج (برشلونة ميديكال دستينيشن) أنطونيو أرياس في تصريح ل (كونا) ان المستشفى الخاص بالنساء والأطفال يستقبل مرضى كويتيين منذ نحو خمس سنوات ويقدم لهم علاجات متخصصة.

وأشار الى وجود مراكز طبية مختلفة في اقليم (كاتالونيا) تقدم أيضا باقة واسعة من العلاجات الشديدة التعقيد والمتخصصة اضافة إلى خدمات خاصة بالمرضى الدوليين مع الاخذ بعين الاعتبار ثقافاتهم وتطلعاتهم.

وشدد أرياس على ان جميع المستشفيات التي تقدم خدمات للمرضى الدوليين توفر خدمات الترجمة والمرافقة وتحرص على تلبية جميع متطلبات المرضى والسهر على راحتهم معتبرا ان اطلاق الخطوط المباشرة بين الكويت وإسبانيا من شأنه تسهيل تقديم الخدمات للمرضى وتسريع عملية علاجهم.

في حين أشاد عدد من المرضى الكويتيين ومرافقيهم في تصريحات متفرقة ل (كونا) بمستوى الرعاية الطبية التي تلقوها في مختلف المراكز الطبية والمستشفيات باسبانيا ولاسيما في مجالات علاج العيون والاورام وآفات العظام.

وثمنوا التسهيلات الكبيرة التي تقدمها تلك المراكز والمستشفيات للمرضى والمرافقين لضمان توفير افضل رعاية طبية لهم معربين في الوقت ذاته عن شكرهم لسفارة الكويت في اسبانيا على اهتمامها ورعايتها لهم وتذليلها اي مشاكل او عقبات قد تواجههم.