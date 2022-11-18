كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا عابراً للقارات 

أعلن جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات على ما يبدو، لكن عملية الإطلاق هذه باءت بالفشل وفقا لسول وطوكيو.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم من إطلاق بيونع يانغ صاروخا أصغر، وتحذيرها من “ردود عسكرية أعنف” على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ “سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان” قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وأضاف كيشيدا “احتجينا بشدة لدى كوريا الشمالية التي تكرر الأعمال الاستفزازية بوتيرة غير مسبوقة، نؤكد مجددا بشدة أن هذا أمر غير مقبول إطلاقا”، وتابع رئيس الوزراء “اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب أن تنسق في شكل وثيق للعمل على النزع الكامل للسلاح النووي لكوريا الشمالية”.

وكان كيشيدا قال في وقت سابق الخميس إنه أعرب للرئيس الصيني شي جينبينغ عن “مخاوف جدية” حيال الكثير من قضايا الأمن الإقليمي خلال اجتماعهما في بانكوك.

من جانبها، ذكرت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ هو الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا باليستيا قصير المدى، وحذرت وزيرة خارجيتها تشوي سون هوي من “ردود عسكرية أعنف” على التحركات الأمريكية لتعزيز وجودها العسكري، قائلة إن واشنطن تقوم “بمقامرة ستندم عليها”.

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية نددت تشوي بقمة ثلاثية عقدت الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان انتقد خلالها زعماء تلك البلدان اختبارات الإطلاق الصاروخي التي تجريها بيونغ يانغ وتعهدوا بتعاون أمني أكبر.

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عددا قياسيا من اختبارات إطلاق الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها الصاروخي والنووي.

ودانت الولايات المتحدة “بشدة” الخميس ما وصفته بأنه “تجربة صاروخ بالستي بعيد المدى” أطلقته كوريا الشمالية وقالت اليابان أن مداه كاف لضرب القارة الأمريكية.

وقالت أدريين واتسون الناطقة باسم مجلس الأمن القومي إن “هذا الإطلاق يشكل انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع توترا ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة”.

وأكدت في بيان أن الرئيس جو بايدن وفريقه “سيواصلان مشاورات وثيقة مع الحلفاء والشركاء”.