وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين لترؤس وفد الكويت في حوار المنامة

(كونا) – غادر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله البلاد اليوم الجمعة متوجها إلى مملكة البحرين لترؤس وفد الكويت المشارك في حوار المنامة بدورته الثامنة عشرة التي تنعقد أعمالها خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2022 تحت عنوان «القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط».

يذكر أن حوار المنامة يعقد بشكل سنوي في مملكة البحرين الشقيقة بمشاركة العديد من دول المنطقة والعالم بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين على هامش أعمال المؤتمر.