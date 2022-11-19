دوليات

استطلاع: 76 % من الروس يثقون في بوتين

منذ 4 ساعات
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أظهر استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام في روسيا أن غالبية الروس (77%) يرون أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤدي عمله بشكل جيد، كما أعرب 76% من المستطلعين عن ثقتهم في رئيس الدولة.

ووفقاً للاستطلاع، يعتقد 77% من المشاركين أن بوتين يؤدي مهامه في منصبه بشكل جيد، ويرى 11% عكس ذلك، فيما امتنع 12% عن الإجابة، بحسب قناة «آر تي عربية» الروسية.

كما أعرب 76% من المواطنين عن ثقتهم في بوتين، فيما قال 14% إنهم لا يثقون بالرئيس، وامتنع 11% عن الإجابة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، وشمل 1500 مواطن روسي في 53 منطقة روسية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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