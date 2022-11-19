«الإطفاء»: إصابة مواطن بحالة حرجة.. في حريق عمارة بحولي

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى ادارة العمليات المركزية مساء السبت يفيد باندلاع حريق عماره تتكون من 11 دوراً في منطقة ميدان حولي.

وأوضحت الإدارة انه تم توجيه مركزي إطفاء السالمية وحولي الى موقع الحادث وعند الوصول تبين ان الحريق في شقة بالدور السابع وقد قامت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخلاء العمارة من السكان بالكامل

وقد اسفر الحريق عن اصابة مواطن وتم تسليمه الى فنيي الطوارئ الطبيه وهو في حالة حرجة هذا وقد باشر فريق إدارة تحقيقات الحوادث بعمله لمعرفة اسباب الحريق.