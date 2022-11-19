محليات

«الخارجية»: الكويت ترحب باستئناف الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية 

منذ ساعتين
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(كونا) – ‏أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بتجديد العمل باتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية لمدة أربعة أشهر إضافية.
ونوهت الوزارة في بيان لها إلى أهمية هذا الاتفاق في تسهيل نقل الحبوب بما يسهم في التخفيف من نقص الغذاء حول العالم.
وثمنت تجاوب أوكرانيا وروسيا الاتحادية لدعوات المجتمع الدولي مشيدة بالجهود التي بذلتها كل من الأمم المتحدة والجمهورية التركية في سبيل الوصول إلى هذا التمديد.
وأعربت الوزارة عن الأمل في أن تتهيأ الأجواء للدخول في مفاوضات مباشرة وصولا إلى حل سياسي ينهي الصراع بين البلدين ويحفظ للقارة الأوروبية والعالم أمنه واستقراره.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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