محليات

«الداخلية»: ضبط شخص وبحوزته مواد مخدرة وشتلات ماريغوانا

منذ 5 ساعات
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أعلنت وزارة الداخلية أنه استمراراً لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلا ل خالد الاحمد الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس ، بتكثيف الجهود الامنية لضبط مهربي وتجار المخدرات والمؤثرات ، وتحت اشراف الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء حامد الدواس ، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط شخص وبحوزته مواد مخدرة وشتلات ماريجوانا.

فقد وردت معلومات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصاً يقوم بزراعة مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وعليه تم تكثيف التحريات وبعد استصدار الإذن اللازم تم ضبطه وبتفتيشه تم العثور بحوزته على حوالي (100) جرام من مادة الماريجوانا المخدرة وحوالي (50) جرام من زيت الماريجوانا المخدرة وكمية كبيرة من بذور الماريجوانا المخدرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على عدد 9 شتلات من مادة الماريجوانا المخدرة مختلفة الأحجام جاهزة للحصاد وأدوات ومعدات خاصة للزراعة.

وبالتحقيق معه أقر وأعترف بما نسب اليه وجاري احالته الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

منذ 5 ساعات
0 4 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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