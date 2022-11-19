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سفيرنا بالأردن: الكويت تحرص على منح المواطنين حق اختيار مكان الرعاية الصحية

منذ 4 ساعات
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(كونا) – أكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم السبت حرص دولة الكويت على صحة مواطنيها واعطائهم حرية اختيار الحصول على الرعاية الصحية والعلاج في داخل البلاد وخارجها.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير الديحاني في جلسة عقدت بعنوان (دور الدبلوماسيين في تعزيز التعاون الصحي) ضمن فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية الأردني الذي بدأ فعالياته برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم ويستمر يومين.

وذكر السفير الديحاني أن التعاون الصحي بين الكويت الأردن جزء من التعاون الكبير والعلاقات العميقة التي تربط دولة الكويت بالمملكة الأردنية الهامشية منذ عام 1961 واصفا هذه العلاقات بانها متميزة ونموذج مختلف في العلاقات العربية -العربية.

وقال ان هذه العلاقات تتجسد في عدد كبير من اللجان المشتركة والاعداد الكبيرة من السياح الكويتيين الذين يزورون الأردن سنويا عدا الكويتيين المقيمين وحوالي 4700 طالب وطالبة يدرسون في مختلف المعاهد والجامعات الأردنية.

واشار الى ان عددا من الأطباء الكويتيين تخرجوا خلال السنوات الماضية من الجامعات الأردنية ويعملون في مستشفيات الكويت فيما يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الصحية المشتركة.

وبين ان دولة الكويت استقطبت أطباء وممرضين أردنيين للعمل في المستشفيات الكويتية وذلك ايمانا بالمكانة التي وصل اليها الطبيب والممرض الأردني.

ولفت الى عدد من اللجان الصحية التي تزور الأردن لاستقطاب الكفاءات الأردنية للعمل في القطاع الصحي الكويتي انطلاقا من حرص دولة الكويت على صحة المواطن الكويتي واعطائه الحرية بالرعاية الصحية والعلاج والطبابة في داخل الكويت وخارجها.

كما شار الى دور المكتب العسكري الكويتي في الأردن في اتاحة المجال امام العسكريين الكويتيين للعلاج في المملكة مؤكدا ان المريض الكويتي يعامل معاملة خاصة ويلقى اهتماما خاصا في مراكز العلاج الأردنية عدا عن البيئة الاجتماعية والعوامل المشتركة التي تجمع شعبي البلدين.

يذكر أن منتدى السياحة العلاجية يشارك فيه عدد كبير من اصحاب الاختصاصات الطبية والفنية من داخل الاردن وخارجها فيما يقام معرض مصاحب لعدد من الشركات الطبية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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