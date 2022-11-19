دوليات

عدد قتلى احتجاجات إيران يبلغ 378 شخصاً.. بينهم 47 طفلاً

منذ 3 ساعات
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أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها الإحصائي الجديد أن عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام الإيراني بلغ 342 على الأقل، بينهم 43 طفلًا و26 امرأة.
ولا تشمل هذه الإحصائية ضحايا اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين في إيذه خلال احتجاجات مساء الأربعاء.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها الأخير أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في إيران خلال الشهرين الماضيين، وبعضهم يواجه خطر الحكم بالإعدام في محاكم صورية، بتهم مثل الحرابة والإفساد في الأرض.
وشهدت مختلف مدن إيران من أقصاها إلى أقصاها مظاهرات حاشدة خاصة في المناطق الكردية التي تقع غرب البلاد بمجاورة العراق، وتحولت مراسم تشييع ودفن ضحايا المظاهرات إلى مناسبات لتصاعد الاحتجاجات، وإضراب المحال التجارية وسط مواجهات وكر وفر مع قوات الأمن والباسيج التي فشلت من 64 يوما الحؤول دون نزول الجماهير الغاضبة لمختلف الشعوب في إيران من النزول إلى الشوارع.

منذ 3 ساعات
0 5 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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