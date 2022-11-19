قوى مدنية تصدر بياناً مشتركاً: نرفض محاولات تنقيح المادة 79 من الدستور

أصدر عدد من القوى المدنية الكويتية، بياناً مشتركاً، أكدوا خلاله أن الكويت دولة مدنية، معربين عن رفضهم لمحاولات القوى المتزمتة التي تستهدف تنقيح المادة 79 من الدستور الكويتي.

وجاء في البيان «انطلاقاً من موقفنا الواضح في الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وتمسكنا بالطابع المدني للدولة، فإننا نرفض محاولات القوى المتزمتة التي تستهدف تنقيح المادة 79 من الدستور الكويتي بإضافة نص يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق مرادها في هدم ما تبقى من الأسس الدستورية المدنية الديمقراطية للدولة الكويتية وتأسيس قواعد بديلة لدولة دينية متزمتة يتم فيها التضييق أكثر فأكثر على الحريات الشخصية والتدخل الفج في الحياة الخاصة للأفراد والوصاية على حرية الاعتقاد، وتنميط الحياة الاجتماعية بما يلفي التنوع والتعددية وحرية الاختيار، بالإضافة إلى تهميش المرأة وتقييد الثقافة والفنون والآداب، وصولاً إلى تنصيب جهة غير دستورية وغير منتخبة التقرر مدى توافق القوانين التي يقرها مجلس الأمة والقوانين المعمول بها أو عدم توافقها مع نظرتها الضيقة للشريعة».

وأضاف البيان «إننا رغم إدراكنا أن دستور 1962 إنما هو دستور الحد الأدنى، إلا أننا نتمسك به ولا نقبل المساس به إلا نحو مزيد من الحريات، ونعارض بشدة أي محاولة لتغيير الطابع المدني، ولا يمكن أن نقبل باستغلال الدين في السياسة، مع تمسكنا بما قررته المادة الثانية من الدستور في وضعها الحالي».

وتابع «وغير هذا فإننا نرى أن الطلب النيابي لتنقيح المادة 79 من الدستور سيشتت الانتباه عن أي توافق وطني على تحقيق انفراج سياسي حقيقي وإصلاح ديمقراطي منشود وتنمية اقتصادية مستحقة وعادلة اجتماعياً، بحيث سينشغل المجتمع في خلافات وصراعات مفتعلة».

واختتم «فإننا ندعو الشعب الكويتي وقواه الحية لمجابهة هذا المقترح الخطر، وتنبيه النواب إلى ضرورة السعي لتحقيق انجازات ومكتسبات جدية للشعب الكويتي وصيانة حقوقه وعدم التضييق عليه أو التعدي على حرياته وحقوقه».

ووقع على البيان «اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية الخريجين الكويتية، ورابطة الأدباء الكويتية، وجمعية أعضاء هيئة التدريس، وجامعة الكويت رابطة الاجتماعيين الكويتية، وقائمة الراية – المملكة المتحدة، وقائمة الوسط الديمقراطي – جامعة الكويت، وجمعية التمريض الكويتية، واللجنة الكويتية للسلم والتضامن جمعية سوروبتمست لتنمية المجتمع، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، والجمعية الكويتية للإخاء الوطني، والجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار، وجمعية ريادة الأعمال التنموية، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، والجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي، والجمعية الكويتية للعمل الوطني».